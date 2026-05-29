ビクターエンタテインメントは来年迎える創立100周年を記念し、メジャーレコード会社初となる「地域特化型レコードレーベル」プロジェクトを始動した。第1弾として、福岡県北九州市とタッグを組んだ新レーベル「STEELING SOUND（スティーリングサウンド）」を創設。5月28日に北九州市役所で共同記者会見を行い、同社代表取締役社長・小野朗氏と竹内和久北九州市長が、「クリエイティブ人材の育成支援およびエンターテインメント