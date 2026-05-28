面識のない女性の顔を殴ったとして、現行犯逮捕された自衛官の男性について、広島区検が不起訴処分としました。警察などによると、陸上自衛隊海田市駐屯地所属の男性（33）は5月9日午前5時10分ごろ、広島市中区流川町の路上で女性の頬を平手で1度殴った疑いで現行犯逮捕され、その後、送検されていました。男性は逮捕時、警察の調べに対し、「やっていません」と話していました。男性について、広島区検は5月25日付けで不起訴処分