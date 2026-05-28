６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２８日、千葉市内にあるＪＦＡ夢フィールドで合宿３日目の練習を行った。２７日の背番号発表で、ＤＦ長友佑都が５大会連続で背番号５を背負うことが決まった。長友は「５番にこだわってきたので非常にうれしい。ただ、つけるだけではなくチームに貢献できないと意味がない。５番なのでゴリラのように暴れたい」と力強く語った。この日は今大会から導入されるスローイン５秒ルール