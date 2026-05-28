６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２８日、千葉市内にあるＪＦＡ夢フィールドで合宿３日目の練習を行った。

２７日の背番号発表で、ＤＦ長友佑都が５大会連続で背番号５を背負うことが決まった。長友は「５番にこだわってきたので非常にうれしい。ただ、つけるだけではなくチームに貢献できないと意味がない。５番なのでゴリラのように暴れたい」と力強く語った。

この日は今大会から導入されるスローイン５秒ルールを全体で確認。長友はサイドバックとしてスローインする機会は多い。前回大会終了後に、チームとしてスローインに時間がかかっていたデータが出ていたと明かし「（前回は）早く投げる意識を僕もしていなかったし、全体としても共有されていなかった。それからは早くやっていこうと意識を積み重ねてきている。現代サッカーでスローイン１つで勝敗分けると言っても過言ではないくらい、大事な１つなんで、細かいところも積み上げていきたい」と語る。

そのために素早いリスタート、相手にセットされた時の対策として全体でパターンをいくつか設定した。「はめられたときは投げる側からしても難しい。パターンがあるっていうのはすごくありがたいし、アレンジしてきたものもありますし、またプラスアルファも。相手の対策をまた上回っていかなければ」と本大会までに磨きをかけていく。