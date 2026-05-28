伊藤園がこの日の取引終了後に集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の４９５０億円から４９７８億円（前の期比５．３％増）へ、営業利益が２００億円から２１６億円（同６．０％減）へ、純利益が１０億円から３４億円（同７６．０％減）へ上振れて着地したようだと発表した。 北米や東南アジア（ＡＳＥＡＮ）を中心に海外事業の業績が堅調に推移したことに加えて、グループ全体で広告宣伝費を含む