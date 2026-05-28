6月に始まるサッカーのワールドカップを前に、日本代表の世界観を体感できる体験型イベントが始まります。報道陣に公開されたのは、東京・渋谷で29日から始まるサッカー日本代表の没入型イベントです。目玉は、縦約3.6メートル、横約9.6メートルの巨大スクリーンを使った3DーLEDシアターです。専用のメガネを装着し、映像を立体的に体験できます。体験者は、まるで選手と一緒にプレーしているような臨場感を楽しむことができます。