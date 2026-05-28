ごみや騒音など様々な問題が取りざたされている特区民泊。受付停止が29日に迫った大阪市を取材すると、駆け込み申請が相次いでいる実態が見えてきました。25日午前8時半の特区民泊申請会場にずらりと並んでいたのは特区民泊の申請に訪れた人々。その数30人余りです。特区民泊はインバウンド観光客の受け皿として期待され、10年前に国家プロジェクトとしてスタート。ホテルや旅館に必要なフロントの設置が免除されるなど、様々な規