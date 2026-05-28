新たな防災気象情報の運用が、28日から始まりました。新たな防災気象情報は、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4種類の災害について、危険度に応じて5段階のレベルで示します。「レベル5特別警報」と「レベル3警報」の間に「レベル4危険警報」が新設され、レベル4までに危険な場所から避難するよう呼びかけます。気象庁・気象リスク対策課 五十嵐洋輔課長：（レベル4が出たら）危険なところにお住まいの方は避難をしてい