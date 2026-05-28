木原官房長官は28日午後の会見で、いわゆるUFOなどと呼ばれる未確認飛行物体を含む「未確認異常現象（UAP）」についての対応を問われ、「政府としては、未確認異常現象も含め、国民の身体・財産に重大な損害が生じるような緊急事態に際しては、内閣官房において必要に応じて関係省庁を調整し、政府一体となって対処することとしている。引き続き、しっかりと対応してまいりたい」と応じた。また政府が、UFOなどに関する情報を、今