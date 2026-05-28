娘に対する暴行容疑で逮捕され、その後釈放されたプロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助（あべ・しんのすけ）監督（47）は5月26日、「多大なご心配とご迷惑をおかけしました」、「こういう形で去ることは、本当にご迷惑をかけていると思います」と会見で涙ながらに謝罪して、監督を辞任した。また公表された手紙で、娘は「チャットGPTに相談して児童相談所に連絡したが、警察が来たのに驚き、父が警察に連行される姿を見て泣き崩