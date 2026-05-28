ホワイトソックスの村上宗隆選手が3試合連続のホームラン。きょうは足でも見せました。ホワイトソックスの村上選手は、2番・指名打者で先発出場。まずは第4打席でレフト前ヒットを放ちます。すると、完璧なタイミングで2塁へスタート。余裕でメジャー初の盗塁を決めました。そして第5打席。外角低めの球を捉え、第20号ホームランを放ちます。1901年以降、ルーキーが6月までに放った最多ホームランの記録更新となりました。村上選手