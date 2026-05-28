中東情勢の影響で、小麦粉やパスタが相次いで値上げです。製粉大手のニップンは、8月1日から全商品の約8割にあたる104品目を値上げすると発表しました。「小麦粉」が約3〜9％、ホットケーキなどで使われる「ミックス」が約3〜12％、「パスタ・パスタソース」が約2〜7％それぞれ値上げされます。政府による輸入小麦の売り渡し価格が引き上げられたほか、中東情勢の影響で包装資材費などが高騰していることが要因だとしています。ニ