バレーボールの男子日本代表・佐藤駿一郎容疑者（26）が、大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕されました。バレーボール男子の日本代表選手・佐藤駿一郎容疑者は27日夕方、東京・板橋区内のパチンコ店で乾燥大麻を所持していた疑いが持たれています。27日にパチンコ店から忘れ物のバッグについて通報があり、その後の確認で佐藤容疑者に大麻所持の疑いが浮上し、鑑定の結果を受けて、警視庁が28日午前に逮捕したということです。