◆ロサンゼルス・ドジャース4ー1コロラド・ロッキーズ27日（日本時間28日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平選手が、ロッキーズ菅野智之投手との日本人対決で、豪快なホームランを放ちました 前日、右手にデッドボールを受け途中交代した大谷選手ですが、二刀流で先発出場。初回、鋭い変化球で三振を奪うなど無失点で切り抜けます。その裏、ロッキーズ先発、菅野