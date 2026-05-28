黄川田消費者担当大臣は27日、AIなどを活用し、食品ロス削減の取り組みを進めるコンビニ店舗を視察しました。黄川田大臣は、ローソン高輪ゲートウェイシティ店を訪れ、パイナップルの端材を活用した食品ロス削減商品「MOTTAINAIチョコパイナップル」を購入し、アバターが接客対応するセルフレジでの会計などを体験しました。また、黄川田大臣自らアバター店員役となる操作体験も行いました。ローソンの竹増貞信社長からAIを活用し