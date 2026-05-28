横浜ビー・コルセアーズ（資料写真）バスケットボールＢリーグ１部（Ｂ１）の横浜ＢＣは２８日、白井英介代表取締役兼ゼネラルマネジャー（３８）が６月３０日付で退任すると発表した。２０２１年に代表取締役に就任した白井氏は２４年からゼネラルマネジャーを兼任。ラッシ・トゥオビ監督（３９）の招聘（しょうへい）などに尽力した。白井氏はクラブを通し、「多くの時間をかけて悩み、考えてきたが、ふと立ち止まってクラ