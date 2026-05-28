米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）が2026年5月27日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）の特集記事を組み、「世界最強の座」がより強固となったと報じた。ライバルのウシクは大苦戦で評価ガタ落ち 井上は2日に東京ドームで4団体王座の防衛戦を行い、挑戦者の中谷潤人（M・T、28）を3−0の判定で破り、王座防衛に成功した。 元世界3階級制覇王者で、井上戦まで無敗を誇っていた中