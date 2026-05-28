茨城県は、東京・港区で28日から県のブランドメロンを使ったメロンスイーツ専門店をオープンします。茨城県が認定したブランドメロン「イバラキング」を使ったスイーツの価格は、2000円と3200円です。物価高の中でも、茨城県の高品質なメロンを多くの人に味わってもらおうと、ほぼ原価で提供される予定だということです。茨城県は、メロンの生産量が27年連続日本1位ですが、知名度が低いことが課題となっています。「メロン」と聞