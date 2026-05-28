本格的な夏の到来を前に、エアコンの事故に注意を呼びかけです。室外機のそばに水の入ったペットボトルと燃えやすいものを置いていると、太陽の光が一点に集まって発火してしまいました。また、エアコン本体の電源コードを継ぎ足してつないだことが火災に発展するケースもあります。NITE＝製品評価技術基盤機構によりますと、エアコンの事故は2025年度までの5年間で345件発生しています。NITEは、周辺環境や使用方法に注意し、本格