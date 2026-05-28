マッサージや指圧に通ってもなかなか良くならない肩こり。その原因は体の深いところにある「インナーマッスル（深層筋）」が関係しているのかもしれない。「慢性的な肩こりは手が縮こまって短くなっていることにあります。その短くなった手をすっきり伸ばさない限り体の不調はなくなりません」こう話すのは運動機能評論家でアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長。いったいどういうことなのか。高林院長の著書『1日7秒 手を伸