大阪市天王寺区の飲食店で23日、1週間分の売上金にあたる数十万円が盗まれた。店の防犯カメラには、閉店後の店に侵入した人物がレジ周辺を物色し、現金を持ち去る様子が映っていた。持ち去られた「1週間分の売上金」23日、大阪市天王寺区の飲食店で、店にあった売上金、数十万円が盗まれた事件が発生した。店の防犯カメラに映っていたのは、閉店後の店内に、懐中電灯を持って侵入する不審な人物。カウンターの内側にあるレジのあた