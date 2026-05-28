アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙グループの子会社の工場でタンクが破裂し、死傷者が出ている事故で、流出した化学薬品が近くの川を汚染していたことがわかりました。ワシントン州ロングビューの「日本ダイナウェーブ・パッケージング」で26日に起きたタンク破裂事故について現地当局は27日、死者が2人にのぼり、重軽傷者が8人で、依然9人の従業員が行方不明だと明らかにしました。また、近くのコロンビア川の水質を検査し