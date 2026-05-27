長女への暴行容疑でプロ野球巨人軍の阿部慎之助前監督の辞任について2026年5月27日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）に出演した杉村太蔵さんは「カッとなったら終わってしまう」と話し、自制心の大切さを説いた。「やっぱり暴力が根本の問題だと思う」事件は、25日夜、阿部前監督との間でトラブルになった長女がチャットGPTに「父親から暴力を受けた」と相談。「児童相談所への通報」という回答を受けて児相