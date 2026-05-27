俳優・黒沢年雄さんが2026年5月26日にブログを更新し、プロ野球巨人の阿部慎之助前監督が娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、釈放後に監督を辞任したことを巡り、自身の見解を記した。自身の経験についても振り返っており、「愛情あるムチ」だったとつづった。「外部がとやかく言う問題ではない」複数報道によると、阿部監督は25日に長女への暴行容疑で現行犯逮捕された。長女から相談を受けた児童相談所が警察に通報した。阿部監督