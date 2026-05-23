耳をふさがないオープンイヤー型イヤホンの市場において、世界ナンバーワンの世界出荷台数を誇るShokz（ショックス）。耳掛け型、ネックバンド型、イヤーカフ型など、あらゆるオープンイヤースタイルをカバーする、この分野におけるトップシェアともいえるブランドです。 そんなShokzにとって、重要なマイルストーンとも呼べるワイヤレスイヤホンが先日登場しました。「OpenFit Pro」です。 ↑OpenFit Pro。価格は39,880