日本の夏にハンディファンは必需品です。電車を待つ駅のホーム、信号待ちの交差点、右を向いても左を向いても多くの人がハンディファンを利用しています。 すでに店頭にはたくさんの種類のハンディファンが並んでいますが、価格だけで選んでしまうと、風が弱い、バッテリーが持たないといった、実用に耐えない製品を買ってしまう可能性もあります。性能・機能を見極めて、自分の使い方に合った製品を選びましょう。 本記事で