2027年の登場が予測されている「iPhone 20」。1枚のガラス板のような外観になるとされていますが、その開発は簡単ではなさそうです。 韓国メディアのETNewsによれば、iPhone 20に搭載されるベゼルレスディスプレイはまだ初期段階の技術であり、画面が歪む可能性があるとのこと。ベゼルレスディスプレイは四辺すべてがエッジ部分までカーブすることでガラス板のような外観を作るとされています。 ETNewsは以前に、アップルはi