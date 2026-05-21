阪神が劇的なサヨナラ勝利を収めた。一時は0−7と大量リードを許したものの終盤に猛攻。7回に4点、8回に3点を奪って同点に追いつくと、9回に森下翔太がサヨナラ弾を放った。この大逆転劇の中で、ひときわ存在感を放ったのが途中出場ながら4打点をマークした坂本誠志郎。5月は伏見寅威が中心にスタメンマスクを被っており、ここまで6試合の出場にとどまっている。20日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では解説の