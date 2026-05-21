◆ 野村氏「打席に入る集中力や一球に対する執念がさらに出る」オリックスは20日、ソフトバンク戦で8−3と快勝し、パ・リーグ首位に返り咲いた。「5番・三塁」で先発出場した宗佑磨が、2安打2打点の活躍を見せた。宗は14日まで1番に入り24打席無安打だったが、15日の打順変更後5試合連続安打を放っている。20日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「昨日から5番に入って、やはりこの選手は責任感を持