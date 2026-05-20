19日、妙高市の小学校で給食で提供された厚揚げの中から金属製の異物が見つかりました。健康被害などは確認されていません。 妙高市によりますと、19日に市内の小学校で提供された給食の厚揚げの中に、長さ4cm程度の金属製の異物が混入していることに給食を食べた調理員が気付きました。 調べたところ、異物は厚揚げを納入した業者が洗浄などに使っているステンレスたわしの一部であることが分かりました。給食を食べた