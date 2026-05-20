日本野球機構（NPB）は20日、翌21日のセ・リーグの予告先発を発表し、巨人の田中将大がヤクルト戦に登板することが決定した。田中将は今シーズンここまで一軍で6試合に登板し、3勝1敗、防御率2.27の成績を残している。前回登板となった9日の中日戦では、5回4失点で今季初黒星。翌10日にリフレッシュを兼ねて一軍出場選手登録を抹消され、中11日での先発マウンド復帰となる。今季ビジターでの登板が続いている右腕が神宮で4勝