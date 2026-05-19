春のドライブシーズンが近づく3月は、遠出や新生活に向けてカーナビを見直す人も増えやすい時期だ。スマホのナビアプリを使う人も多いが、車載ナビならではの見やすさ、操作性、車内での収まりの良さは大きな魅力である。 今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーナビTOP10を紹介する。 ※本記事は2026年3月の販売データをもとに作