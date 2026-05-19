【カー用品店】売れているカーナビTOP10｜迷ったら“定番ナビ”を基準に選びたい！【2026年3月版】
春のドライブシーズンが近づく3月は、遠出や新生活に向けてカーナビを見直す人も増えやすい時期だ。
スマホのナビアプリを使う人も多いが、車載ナビならではの見やすさ、操作性、車内での収まりの良さは大きな魅力である。
今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーナビTOP10を紹介する。
※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。
売れ筋 カーナビ ランキング 1位
オートバックス 1位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RW722
7V型200mmワイドサイズの定番モデル。
画面の見やすさと操作のしやすさのバランスがよく、幅広い車種に装着しやすい。普段使いからロングドライブまで対応しやすく、迷ったときの基準にしやすい一台だ。
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イエローハット 1位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RW722
イエローハットでも1位に入った人気モデル。
車内に自然に収まりやすいワイドタイプで、ナビとしての基本性能と使いやすさを重視するユーザーから選ばれている。
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売れ筋 カーナビ ランキング 2位
オートバックス 2位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RZ722
7V型2Dサイズの扱いやすいモデル。
車種を問わず導入しやすく、操作性や地図の見やすさを重視する人に向いている。ワイドサイズが合わない車両でも選びやすいのが魅力だ。
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イエローハット 2位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RQ722
9V型ラージサイズの大画面モデル。
地図や案内表示を大きく見たいユーザーに向いており、視認性を重視する人に選ばれやすい。ファミリーカーやミニバンとの相性も良いモデルだ。
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売れ筋 カーナビ ランキング 3位
オートバックス 3位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RF722
フローティング構造の9V型大画面モデル。
車種を問わず大画面化しやすく、ナビ画面の見やすさやAV機能の使いやすさを重視するユーザーに向いている。
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イエローハット 3位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RZ722
オートバックスでも上位に入った定番モデル。
2Dタイプで取り付けしやすく、普段使いのナビとして必要な機能をバランスよく備えている。
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オートバックス 4位～10位
4位：パナソニック ストラーダ CN-CA01WD
5位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RQ722
6位：パナソニック ストラーダ CN-F1X10C1D
7位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RL722
8位：パナソニック ストラーダ CN-F1D9C1D
9位：パナソニック ストラーダ CN-CA01D
10位：パナソニック ストラーダ CN-CA01D
イエローハット 4位～10位
4位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RL722
5位：パナソニック ストラーダ CN-CA01D
6位：ケンウッド 彩速ナビ MDR-L612W
7位：パナソニック ストラーダ CN-CA01WD
8位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-MX12F
9位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RF722
10位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-M712W
まとめ
2026年3月のカーナビランキングでは、パイオニア「カロッツェリア 楽ナビ」シリーズの強さが目立つ結果となった。
オートバックス、イエローハットのどちらでも上位に複数モデルが入り、特にAVIC-RW722、AVIC-RZ722、AVIC-RQ722、AVIC-RF722といったラインアップが幅広く選ばれている。
また、パナソニック「ストラーダ」やケンウッド「彩速ナビ」も4位以下に複数ランクインしており、
標準サイズの扱いやすさ、大画面の見やすさ、操作レスポンスの良さなど、ユーザーが重視するポイントによって選び分けが進んでいることも分かる。
春のドライブや新生活に向けてカーナビを検討するなら、まずは売れ筋上位の定番モデルを基準に、自分の車種や使い方に合った一台を選びたい。