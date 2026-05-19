春のドライブシーズンが近づく3月は、遠出や新生活に向けてカーナビを見直す人も増えやすい時期だ。

スマホのナビアプリを使う人も多いが、車載ナビならではの見やすさ、操作性、車内での収まりの良さは大きな魅力である。

今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーナビTOP10を紹介する。

※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 カーナビ ランキング 1位

オートバックス 1位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RW722

7V型200mmワイドサイズの定番モデル。

画面の見やすさと操作のしやすさのバランスがよく、幅広い車種に装着しやすい。普段使いからロングドライブまで対応しやすく、迷ったときの基準にしやすい一台だ。

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イエローハット 1位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RW722

イエローハットでも1位に入った人気モデル。

車内に自然に収まりやすいワイドタイプで、ナビとしての基本性能と使いやすさを重視するユーザーから選ばれている。

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売れ筋 カーナビ ランキング 2位

オートバックス 2位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RZ722

7V型2Dサイズの扱いやすいモデル。

車種を問わず導入しやすく、操作性や地図の見やすさを重視する人に向いている。ワイドサイズが合わない車両でも選びやすいのが魅力だ。

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イエローハット 2位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RQ722

9V型ラージサイズの大画面モデル。

地図や案内表示を大きく見たいユーザーに向いており、視認性を重視する人に選ばれやすい。ファミリーカーやミニバンとの相性も良いモデルだ。

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売れ筋 カーナビ ランキング 3位

オートバックス 3位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RF722

フローティング構造の9V型大画面モデル。

車種を問わず大画面化しやすく、ナビ画面の見やすさやAV機能の使いやすさを重視するユーザーに向いている。

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イエローハット 3位 パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RZ722

オートバックスでも上位に入った定番モデル。

2Dタイプで取り付けしやすく、普段使いのナビとして必要な機能をバランスよく備えている。

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オートバックス 4位～10位

4位：パナソニック ストラーダ CN-CA01WD

5位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RQ722

6位：パナソニック ストラーダ CN-F1X10C1D

7位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RL722

8位：パナソニック ストラーダ CN-F1D9C1D

9位：パナソニック ストラーダ CN-CA01D

10位：パナソニック ストラーダ CN-CA01D

イエローハット 4位～10位

4位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RL722

5位：パナソニック ストラーダ CN-CA01D

6位：ケンウッド 彩速ナビ MDR-L612W

7位：パナソニック ストラーダ CN-CA01WD

8位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-MX12F

9位：パイオニア カロッツェリア 楽ナビ AVIC-RF722

10位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-M712W

まとめ

2026年3月のカーナビランキングでは、パイオニア「カロッツェリア 楽ナビ」シリーズの強さが目立つ結果となった。

オートバックス、イエローハットのどちらでも上位に複数モデルが入り、特にAVIC-RW722、AVIC-RZ722、AVIC-RQ722、AVIC-RF722といったラインアップが幅広く選ばれている。

また、パナソニック「ストラーダ」やケンウッド「彩速ナビ」も4位以下に複数ランクインしており、

標準サイズの扱いやすさ、大画面の見やすさ、操作レスポンスの良さなど、ユーザーが重視するポイントによって選び分けが進んでいることも分かる。

春のドライブや新生活に向けてカーナビを検討するなら、まずは売れ筋上位の定番モデルを基準に、自分の車種や使い方に合った一台を選びたい。