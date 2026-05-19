サッカーアルビレックス新潟レディースの川村優理選手が19日に引退会見を開き、現役生活24年間の感謝の思いを語りました。 ■川村優理選手(36) 「今シーズンをもって引退します。今まで本当にたくさんの方に支えられたサッカー人生でした。」 19日、引退会見に臨んだ新潟市出身の川村優理選手。 ■川村優理選手(当時17歳) 「点を取られないように頑張りたい。」 2002年チー