α7 V ソニーは、ミラーレスカメラ「α7 V」のソフトウェアアップデートを公開。対応XLRアダプタとマイクを接続したときに最大96kHz/32bit floatでの音声収録に対応するほか、真正性カメラソリューションで活用する、動画への「電子署名書き込み」機能などに対応した。 アップデート後のバージョンは「Ver.2.00」。なお、Ver.1.00からアップデートする場合は、Wi-Fi接続を切にす