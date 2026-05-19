レトロスタイルのデジタルビデオカメラ「CS-8」 シナジートレーディングは、Camp Snapの新製品として、1960年代のSuper 8フィルムカメラにインスパイアされた、レトロスタイルのデジタルビデオカメラ「CS-8」を6月1日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は33,000円前後。 「まるでSuper 8フィルム。“撮る時間そのもの”を楽しむレトロスタイルビデオカメラ」として開発。ディスプレイをあえて搭