18日午後、大仙市大曲の市道で車と自転車が接触し、自転車の女性が大けがをしました。大仙警察署の調べによりますと、18日午後2時半ごろ、大仙市大曲中通町の市道を走っていた普通乗用車が、前方右側を同じ方向に走っていた自転車と接触しました。この事故で、自転車に乗っていた大仙市の81歳の女性が転倒し、頭に大けがをしました。普通乗用車を運転していた仙北市の65歳の男性にけがはありませんでした。警察は事故の原因を調べ