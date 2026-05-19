現在ヤクルトは26勝16敗でセ・リーグ首位に立つ。首位の要因は様々あるが、その中でも見逃せないのは先発陣の頑張りだ。2016年からの10年間で規定投球回に到達した投手は小川泰弘（16年、19年、22年、23年）、ブキャナン（18年）の2人しかおらず、23年の小川を最後に規定投球回に到達した投手は誰もいない。二桁勝利を挙げた投手も、23年に10勝を挙げた小川を最後に出ていない。近年、先発投手の駒不足が低迷の原因の一つに