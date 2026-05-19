東京・青山にあるKEFのフラッグシップ・ショールーム「KEF Music Gallery Tokyo」 私たちが日々触れているスピーカーやアンプの音は、一体どのような環境で磨き上げられ、最終的にどのような空間で鳴らされることを理想としているのだろうか？ この「オーディオブランド試聴室探訪記」では、オーディオブランド各社が擁する「音の空間＝試聴室」を徹底取材。一般ユーザー