「2.79」ロッテは現在リーグ2位の救援防御率を誇る。吉井理人前監督時代、リリーフ陣は基本的に3連投、1週間に4登板以上がなく、登板管理を行なってきた。吉井前監督が指揮を執った23年からの3年間で3連投した投手は、23年はCSで澤村拓一がソフトバンクとのクライマックスシリーズファーストステージで3連投したのみで、同シーズンは3連投した投手はなし。翌24年は益田直也が1度、昨季は3連投した投手はいなかった。1週間に4