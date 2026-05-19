パ・リーグは西武が絶好調。17日に行われた日本ハムとの一戦を6-3で制し、5月以降では4年ぶりとなる首位に浮上した。西武は1年目の助っ人ワイナンスが来日初先発。3回に2点を与えたが、それ以外は要所を締める投球で6回を投げ切った。助っ人の好投を受けて味方打線も発奮し、7回に一挙4点を挙げて逆転。そのまま逃げ切って、ワイナンスにうれしいNPB初勝利が舞い込んだ。この試合で勝敗を分ける分岐点は幾つかあったが、ポ