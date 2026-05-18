18日夕方、美郷町黒沢の民家敷地でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと18日午後5時半ごろ、美郷町黒沢の民家の玄関先にクマ1頭がいるのを、美郷町の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。警察が住民に注意を呼びかけています。