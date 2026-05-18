18日夕方、湯沢市川連町の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。湯沢警察署の調べによりますと18日午後4時50分ごろ、湯沢市川連町字平城下の市道を歩いているクマ1頭を、農作業をしていた湯沢市の60代の男性が目撃しました。クマの体長は約80センチです。最も近い民家までは約30メートルです。警察は住民に注意を呼びかけています。