◆ 白球つれづれ2026・第20回ベイスターズのムードが良くない。直近の巨人との3連戦に3連敗。一度は勝率を5割に戻してAクラス入りしたが、再び借金生活で4位に転落してしまった。巨人戦直前の中日戦には連勝して、上昇機運に乗るかと思ったら、14日の同カードで延長12回を0−0の引き分け。続く巨人戦は3試合で2度の完封負けだ。14日の中日戦まで加えると、直近の4試合で3度のゼロ行進で挙げた得点は、わずかに3点。おまけ