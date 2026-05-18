電撃トレードからわずか3日後。真新しいベイスターズのユニフォームに袖を通し、新天地での初先発マウンドに上がった尾形崇斗。1か月半ぶりの先発登板でトラックマン計測158キロ、ホップ成分61センチという驚異的な数値を叩き出し、その実力を知らしめた。15日に27歳の誕生日を迎えたばかりの剛腕が、横浜の地で思い描く“165キロ”の壮大なプラン。時を経て再び出会った名伯楽も唸る、27歳の野球道を紐解く。◆ 名伯楽も「涙