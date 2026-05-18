ハヤテベンチャーズ静岡は18日、5月19日付で石川翔投手が入団すると発表した。石川は球団を通じて「もう一度、野球に挑戦できる環境を与えてくださったハヤテベンチャーズ静岡の皆様には、心から感謝しています。もう一度12球団の舞台に返り咲くことが目標ですが、このチームでプレーさせていただくからには「勝ち」にこだわってプレーしていきたいです。その先に、12球団復帰という目標が見えてくると思っています。静岡の皆