ロッテのアンドレ・ジャクソンが19日の西武戦に先発する。ジャクソンは球団を通じて「今まで通り、とにかくコンスタントに試合を作って長いイニングを投げたいと思います。そうすれば、チームが勝つピッチングできると思うのでそういう自分のピッチングができるように頑張りたいと思います。ライオンズ主催ゲームですが普段はあまりプロ野球が行われていない地方球場ということで、今まで野球を観る機会がなかったファンの方も