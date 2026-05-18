18日朝、大館市比内町の杉林で林野火災があり、杉の木や枯れ草などを焼きました。けがをした人はいませんでした。大館警察署の調べによりますと18日午前9時ごろ、大館市比内町八木橋字板戸の杉林から出火しました。発見者がチェーンソーで伐採作業をしていたところ、木くずなどから発火しまわりの枯れ草や杉の木に引火したため火事ぶれをして、一緒に作業をしていた作業員が消防に通報しました。火は約2時間後に消し止