秋田市河辺和田で林野火災が発生し、通行止めの規制が行われています。午後1時から通行止めとなっているのは、秋田市河辺神内字一本柳から秋田市雄和平尾鳥字森ノ前の出羽丘陵広域農道です。秋田東警察署の調べによりますと、午後0時半前、秋田市河辺和田で林野火災が発生しました。現在消防が消火活動にあたっています。