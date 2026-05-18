18日朝早く、男鹿市船川港小浜の民家敷地でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。男鹿警察署の調べによりますと18日午前5時50分ごろ、男鹿市船川港字小倉山の民家敷地から山の方へ向かうクマ1頭を、車で通りかかった男鹿市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。警察が注意を呼びかけています。